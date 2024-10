«El pueblo está buscando nuevas caras y canciones, como lo dijo nuestro gobernador»

Victoria Luján admira a la ex Presidenta de la Nación y desde su honestidad política y militante comprende que es momento de renovar, de descubrir como reestablecer el vínculo con las nuevas generaciones, de construir lazos auténticos.



Horas antes de partir hacia el acto por el Día de la Lealtad en la localidad de Berisso, la joven ofreció una charla en vivo para Instagram de Desalambrar en la que, de arranque, marca la tendencia: «La verdad que no entiendo nada porque si no tengo que entender es que no aprendimos nada, me parece que estamos en un presente muy distinto a lo que fue y que nuestra dirigencia no, haciendo lo mismo de siempre para resolver los problemas nuevos que por supuesto no va a poder resolver».



En este 17 de octubre florecen las diferencias que, a ojos de Victoria Luján, refleja lo lejos que se está del pueblo. «Sí en vez de hablar de Cristina, si quiere el PJ, me gustaría hablar de qué le estamos proponiendo las nuevas generaciones. Yo hablo con los pibes, el trabajo de hoy es OnlyFans, cajeros de bingos virtuales, trabajos desde el celular y en el peor de los casos vender droga en los barrios, entonces me pregunto si les estamos hablando o que les estamos proponiendo»





A lo largo de la charla dejó en claro su reconocimiento a los resultados de la gestión de Mariel Fernández, tan firme como las fuertes críticas al modelo de poder y persecución a quien no acompaña de manera absoluta el gobierno local.

Entrevista en VIVO por IG Desalambrar: