Elecciones 2025: los frentes que juegan, los nombres que suenan

Para quienes cuentan con valor empírico, la construcción electoral resulta apasionante. Dominan las necesidades y urgencias, queda en segundo plano lo sustancial que podría denominarse principios, convicciones.



Resultó previsible el juego, el miedo o espanto convocan más que el amor. No hubo que esperar hasta la medianoche del 9 de Julio para conocer el mapa de frentes.



Alianza La Libertad Avanza (LLA y PRO), estructura que en el distrito conduce el legislador bonaerense Ramón Vera Chávez, hombre de extrema confianza de Sebastián Pareja el elegido por Karina Milei para librar la batalla titulada: «Kirchnerismo o libertad«.



En Moreno se produjeron avances con figuras de peso histórico y resta definirse cómo cerrará con el PRO y sus corrientes, principalmente con Leonardo Cóppola, también con Demian Naya y lo de Aníbal Asseff es un interrogante.



Interesante comprender la dimensión que tiene el distrito de Moreno en el frente Fuerza Patria, presente que será insumo para los /as historiadores /as. En cada uno de los tres grandes bloques hay fuerte presencia morenense. En el PJ de Cristina Libre, La Cámpora con Máximo, se reconoce el rol y lugar ganado por Mariel Fernández. En el núcleo central del Movimiento Derecho al Futuro, hombre de confianza de Kicillof, el Ministro Walter Correa, y en el Frente Renovador el actual funcionario provincial Damián Contreras, el elegido por Massa y Rubén Eslaiman. Hay un denominador común en las tres figuras locales: ocuparon banca en el Concejo Deliberante. Con un deshielo en proceso, reuniones de época y cartas que se barajan porque la moneda sigue en el aire, básicamente el acuerdo electoral de la super estructura no sería el mismo en territorio donde La Capitana impone las reglas. Hay dudas y en pocos días desaparecerán los acertijos del «acuerdo electoral».



Nace la calle del medio, fusión de intendentes peronistas, radicales, socialistas y vecinalistas, que leen el desdoblamiento, salen a la cancha con Somos Buenos Aires con una sentencia: «Terminar con la polarización que destruye la Argentina). Se busca candidato /a; no está claro si el «joaquinismo» opta por ese espacio al que viene alimentado hace tiempo, con figuras reconocidas tal los casos de Juan Schiaretti, Facundo Manes y Emilio Monzó, una suma de centro y partidos.



El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad ya presentó nombres. Nicolás del Caño encabezará la lista en la Tercera Sección Electoral, mientras que Romina Del Plá lo hará en la Primera . Con el gigantesco desafío de sostener representación en el Concejo Deliberante de Moreno, el que se alcanzó en la elección de medio término de 2021 donde por primera vez la izquierda conquistó bancas (fueron dos).



Un quinto espacio levanta la insignia de la decencia y el trabajo. El Frente Potencia hará su primera experiencia anti super grieta con ligamentos no cruzados con el macrismo. La figura de María Eugenia Talerico camina la Provincia y en Moreno Soledad Pantano, ex PRO que militó con Naya. La oferta deberá construir identidad sustentable.



A modo de subgrieta violeta se inscribió aquello que tuvo a José Luis Espert como protagonista. Avanza Libertad, dos partidos Unión Liberal y el partido Frente Federal de Acción Solidaria. En Moreno esa marca presenta a un actor que siendo liberal puro está listo para jugar: Néstor Bottazzi



La nómina de estructuras sigue con “Es con Vos, es con Nosotros” (Partido Republicano y Unión Popular Federal); “Nuevos Aires» ( Unión Celeste y Blanco, Partido Renovador Federal y Confianza Pública), Alianza Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social (Acción Vecinal, San Isidro es Distinto y Acción Vecinal por un San Martín Distinto) y Alianza Electoral Unión y Libertad, integrada por los partidos Unión por Todos y Partido Federal.



La siguiente escala es el 19 de julio, presentación de listas y también de partidos que no constituyen frentes. La campaña electoral enciende motores… el clima es otra cosa.