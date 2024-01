«En los barrios está todo detonado, ya no se puede más»

El piso con sus capas sociales y políticas recupera movimiento. Encuentros y reencuentros, análisis mediante todos /as perfilan salir a la calle no solo el día 24 de enero. Pedro Fleitas integraba los MTD cuando la crisis de 2001 golpeó las mesas argentinas. Más de dos décadas después se encuentra en un tejido de organizaciones partidarias, sociales, cooperativas, todas territoriales, subraya el entrevistado que describe que en la «última convocatoria llegaron al distrito representaciones de Merlo, San Miguel y José C. Paz».

Definición que marca el momento: «Ha ganado la presidencia una persona que no viene de la política tradicional, un hombre de extrema derecha. Hicimos un gran esfuerzo (Unión por la Patria) para ganar en primera vuelta y no alcanzó. Era un contexto muy complejo y ahora el nuevo gobierno lo agudizó con una mega devaluación, dispara de precios, mayor inflación y golpeando aún más a quienes ya estaban rasguñando la olla, ahora ni siquiera eso. El modelo de este personaje está afectando a todas las capas sociales y eso va a traer consecuencias sociales en el corto plazo»

Fleitas considera, como lo hacen otros referentes y dirigentes, que la construcción debe nacer desde los territorios y en esa línea afirma: «Seguimos adelante, trabajando de manera autónoma y sosteniendo los espacios que tenemos de participación real. Una persona puede estar al frente de una institución pero el trabajo debe ser colectivo, invitando y enamorando al otro. Hay se analiza todo, hay quienes tienen recursos y no todos están en la misma situación y es ahí donde debe emerger el pensamiento y acción solidaria, acompañando, sosteniendo, ayudando, porque si no hacemos así caeremos en la cultura individualista donde caló profundo el personaje que tenemos hoy como Presidente. Está la política pública pero hay que definir el sentido y contenido que le damos y ver como se plasma eso en la realidad».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: