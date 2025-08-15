ELECCIONES 2025 –



Campaña artesanal: eufemismo al que apelan las fuerzas que carecen de estructura pero inician a pura voluntad la tarea de «visibilizar la propuesta». Las redes, imaginadas como «un gran paso en la democratización de la palabra» pueden ser una herramienta poderosa si el mensaje carga con la dosis exacta de lo disruptivo. La hegemonía no puede cuestionar la polarización porque es su cosecha, rinde, y es allí donde las otras fuerzas políticas deben encontrar su lugar en este mundo signado por las «vehemencias». El Frente Potencia nace con el objetivo de sembrar en un campo arado por los extremos.



En lo local encabeza la lista Soledad Pantano, primera candidata a concejala quien expone dos temas con los que recorre los barrios morenenses: salud mental y seguridad. Es interesante indagar y conocer cuáles son las propuestas que mejoren lo existente; cómo se evalúa el modelo de Mariel Fernández para dar una discusión a corto y mediano plazo. Pantano manifiesta que las prioridades de la administración local distan de lo que siente o demanda la gente. En el plano de la seguridad sacó una cifra, probablemente del presupuesto, a modo de ejemplificar lo que no sería prioridad de Mariel Fernández: «En lugar de gastar 4 millones de pesos en desayuno porque no compran 10 cámaras de seguridad»:



