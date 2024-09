«En Moreno hay 40.300 personas sin acceso a la vivienda y la respuesta del gobierno es el Distrito Ecológico Roggero o modelo inmobiliario»

En varias intervenciones y desde su banca la concejala Erica Seitler (PTS en el FIT-U) buscó interpelar a Unión por la Patria preguntando cuál es el plan de viviendas populares o mejoras en barrios populares. Surgió un número muy sólido e impactante, ratificado por el IDUAR, instituto que conduce el señor Leo Grosso: la emergencia habitacional en Moreno representa 40.300 familias sin acceso a la vivienda.



El Distrito Ecológico Roggero (DER), como su nombre lo indica, es un distrito dentro del distrito Moreno. La primer respuesta de Seitler fue clarísima: «La gran voz ausente en este proyecto es la de los sectores populares, hablo de los trabajadores y de las barriadas cercanas al Roggero y Los Robles».



Serán convocados para la construcción, esa es la idea



Son los albañiles quienes construyen grandes emprendimientos pero no pueden hacer sus casas, pero más allá de esto lo que nos llama la atención es que antes de este Distrito Ecológico Roggero el HCD se trató un expediente elaborado por el mismo IDUAR, proyecto para digitalizar la demanda de acceso a lotes, y allí se indica que hay 40.300 solicitudes de viviendas, mejoras (emergencia habitacional). Dicen que no hay recursos para atender esa demanda, no hay planes de loteos serios, públicos, porque el de Ruta 23 (ex Feria Las Flores) lo único que tiene de popular es el color celeste y las florcitas. Mientras no hay proyectos de viviendas populares si vemos un avance del negocio inmobiliario en Moreno, aunque lo del Distrito Ecológico Roggero (DER) contemple la zonificación, cuestiones de cuidado de lo natural, se trata de una explotación eco turística, que puede ser una opción, podemos discutirla, pero lo que no hay es un plan para construir viviendas populares.



Seitler irá juntando piezas de análisis en los que reafirma los conceptos pero con la vocación de discutir la materialización del DER (ordenanza ya votada). Ofrece una síntesis aperturista: «Tenemos 40.300 personas sin vivienda y la respuestas es un Distrito Ecológico; hay 40.300 personas que no tienen su casa pero compran un edificio para hacer más oficinas; tenemos 40.300 familias sin vivienda pero le damos tres hectáreas a una empresa para que pueda radicar su industria. Esa es la política habitacional del gobierno de Mariel Fernández, garantizar negocios inmobiliarios y mirar para otro lado ante 40.300 familias que no tienen casa».



Entrevista completa en Desalambrar Tv: