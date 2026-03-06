En Moreno la Policía Federal desbarató un punto de acopio y venta ilegal de aves silvestres



Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina rescataron más de cien aves silvestres que se encontraban de manera ilegal en una vivienda del partido de Moreno.



La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida por el Departamento Delitos Ambientales, en la que se alertaba sobre la tenencia y comercialización clandestina de animales en estado natural, una práctica que infringe la Ley Nacional N°22.421 de conservación de la fauna.



Los agentes realizaron tareas de inteligencia que permitieron establecer que un domicilio ubicado en la calle Nicaragua al 1400, barrio La Perlita, era utilizado como punto de acopio y venta ilegal de aves silvestres protegidas. Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, ordenó el allanamiento del inmueble.



Durante el procedimiento, los efectivos ingresaron a la vivienda y rescataron un total de 113 aves silvestres, todas protegidas por la normativa vigente y sin ningún tipo de documentación que acreditara su origen, tenencia o autorización para su comercialización.



En el lugar fue identificado un hombre mayor de edad, de nacionalidad argentina, señalado como responsable del cuidado de los animales. El sospechoso fue notificado de la causa y quedó imputado por disposición judicial.



Además, en el operativo se secuestraron un teléfono celular, municiones de distintos calibres, un rifle y una pistola de aire comprimido.











Los ejemplares rescatados fueron trasladados a la Asociación Civil “Pájaros Caídos” y a la Estación de Conservación de Animales Silvestres (ECAS), donde permanecerán bajo resguardo para su evaluación sanitaria, recuperación y posterior reinserción en su hábitat natural.



El imputado y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente.

FUENTE / NOTA: QUEPASA WEB