En Moreno se declaró la emergencia por Adicciones hasta el año 2027

Allí están las organizaciones sociales cuyas figuras estelares gobiernan Moreno. El Movimiento Evita en el corazón y luego las fuerzas que lo orbitan, entre ellas SOMOS Moreno. NO son las únicas pero si quienes produjeron un proyecto de ordenanza que careció de perfeccionamiento básico, en especial y particular, la cantidad de fondos, recursos y origen de los mismos que serán afectados para darle batalla a un flagelo. Porque la frazada es corta y los ingresos no son infinitos, no está de más NUNCA que el Ejecutivo informe de donde sale el dinero ya que se ADMITE una EMERGENCIA porque la DROGA MATA, dicho así en palabras de un concejal territorial como Gonzalo Galeano, cuadro del Movimiento Evita.



En más de 75 minutos de debate nadie esbozó una pregunta atinada: ¿por qué y cómo la droga llega a los kioscos o alimenta la sub economía del narco menudeo?



En lo concreto, el bloque de Unión por la Patria más el concejal Julián Cigna, aprobaron declarar la emergencia por Adicciones en todo el partido de Moreno. Ampliaremos, como corresponde.