«Es un cachivache total no saber en Provincia cuándo y cómo se vota»

La interna peronista eleva la temperatura política electoral. Solía decirse que cuando una fuerza mayoritaria se fragmenta crecen las posibilidades de quienes desean posicionarse en el tablero de la política.



Ricardo Gómez, cuadro de la Unión Cívica Radical de Moreno, hablará del Senado de la Nación que rechazó los pliegos de García Mansilla y Lijo, lo que significó una derrota política de Milei.



Luego ingresa en el arena bonaerense donde el martes en la Legislatura se resolvería como se votará este 2025.



Elecciones concurrentes o desdobladas, no solo no es lo mismo sino que representa la GRAN INTERNA por la Conducción del peronismo bonaerense.



Sin meterse en la crisis del otro partido, el dirigente radical pide celeridad al gobernador para que «de manera urgente resuelva la situación porque no puede ser que en la Provincia no sepamos cuándo y cómo se vota» y agregó: «Eso es un cachivache absoluto y total que muestra lo lejos que está la política de la gente. Dijimos que en año electoral no se modifican las reglas pero se hizo a nivel nacional y mirá ahora en la Provincia, sin palabras».



Entrevista completa en Desalambrar Tv: