Escándalo y suspensión de la Asamblea Ordinaria de ATE Moreno

El año pasado titulamos una nota sobre la fractura en la corriente verde o en el oficialismo. Las elecciones, sufragio de afiliados /as, arrojó un resultado: triunfo de la propuesta que encabezaba el Secretario General Walter Cravero en línea con un cambio histórico, trasvasamiento generacional. Lejos de reducirse las diferencias se ampliaron. Aquellos /as que condujeron el gremio durante largos años pasan a la oposición exigiendo a las autoridades una confrontación abierta con el Ejecutivo municipal, algo que no sucedió anteriormente. Diferente la ubicación teórica y práctica de Alternativa Estatal. Con esta plataforma se llegó a la convocatoria de esta tarde a la Asamblea Ordinaria donde debe tratarse Consideración y Aprobación de Memoria y Balance 2023; Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, elección de Delegados /as congresales para el Congreso Provincial.

La oposición cuestionó el modo de convocatoria, sin difusión, pero en la cuenta oficial de ATE (facebook) queda registrado que la placa informativa se subió ayer al mediodía. Afiliados /as deben presentarse con DNI y recibo de sueldo en mano. Figuras jerárquicas del gobierno de MF se hicieron presentes porque «son afiliados», interpretado por la oposición como una acción más que aceita las relaciones con la patronal.

Momentos de pelea, tensión y sillas por el aire… las venas de la interna están abiertas y expuestas. La Asamblea fue suspendida. Habrá nueva convocatoria para ejercer la democracia sindical.