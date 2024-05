«Está bien que la UBA tenga un trato diferencial, no somos como las universidades del Conurbano»

En el poroteo de votos, del que se alimenta el Senado de la Nación de cara a la Ley Bases, ayer se produjo una cumbre entre el Ministro del Interior, Guillermo Francos y el díscolo radical (Evolución) Martín Lousteau. La noticia y su potencial resultado está en placa:

El bloque de senadores de la UCR tiene para mostrar un hecho. La película tendrá su capítulo en la Cámara Alta. Pero lo fundamental ocurrió en la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires cuya resolución pone «fin a la emergencia presupuestaria«, que en una traducción representa un aumento del 300% en salud y 270 % anual en funcionamiento». De los salarios nada o peor, igual, como si la emergencia desapareciera.

Pero lo más impactante está en la esencia del acuerdo que separa a la UBA del resto de las universidades nacionales, una frutilla deseada por los /as libertarios /as que absorben el ritual que tiene el calefón con la Biblia del Subsecretario de Políticas Universitarias, Licenciado Alejandro Álvarez: «En la creación de nuevas universidades, que otrora era un largo proceso de debate parlamentario, donde participaban especialistas, académicos y políticos comprometidos, hoy es el resultado de las negociaciones entre las corporaciones y los intendentes y gobernadores donde será ubicada la nueva universidad. Esta negociación es importante porque implica la creación de una unidad presupuestaria que durante 10 años será administrada con absoluta autonomía, tendrá la capacidad de contratar, despedir, pagar, crear cargos etc.».

Esta mañana el Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Jorge Biglieri, repitió con gran exactitud el pensamiento libertario, reproduciendo todas y cada una de las sentencias de Álvarez sobre las «universidades del Conurbano», un acto que fragmenta la enorme bandera del pasado 23 de abril.

«Está bien que la UBA tenga un trato diferencial de parte del gobierno nacional: Las Universidades del Conurbano y la UBA NO SOMOS LO MISMO, PARA NADA«. La UBA avanzó hacia su pacto de Mayo.

Intervención para escuchar del Decano de Psicología Jorge Biglieri: