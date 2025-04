«Este gobierno nacional hace el trabajo sucio que nadie quería hacer, vino porque la gente se cansó del resto»

El cepo se levantó para las personas físicas. Hay una banda «cambiaria» que va de 1000 a 1400 pesos por dólar y luego de dos semanas el «impacto devaluatorio» es menor a los vaticinios o premociones, lo que no significa que ese aspecto social presente solución a mediano plazo. Esto que pasa en Argentina con el modelo hiper capitalista de Milei, que ata su destino desregulando todo, mientras su mentor, Donald Trump, cierra todo y reinstala en esquema proteccionista. El poder está transformándose al costo que demande el mismo.



Las pequeñas y medianas empresas son en nuestro país las grandes generadoras de empleo. ¿Cómo afrontan el escenario, el día a día? ¿De qué manera pueden planificar las 500 mil que pudieron quedarse de pie? ¿Hay reformas impostergables?



Salvador Femenía, hombre de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y la UCEP (Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno), pone en la mesa la realidad de las pymes en el marco de un proceso que podría ser transicional: «Para los que se oponen y quieren que este gobierno explote, ¿qué harían después? ¿Qué proponen? Necesitamos algo que genere confianza, que tengamos un proyecto de país. Tengamos en cuenta que hay un gobierno que puede hacer el trabajo sucio, que nadie lo quiere hacer, y que vino acá no porque la gente se convenció sino porque se cansó de todo el resto, que no daba resultados. Hay que sacar lo positivo de todo esto, que se corrijan las cosas y que luego venga el gobierno que querramos«, concluyó Femenía.



Entrevista en Desalambrar Tv: