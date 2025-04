«Estoy orgulloso que nuestro partido se ponga en crisis frente a los jóvenes»

Resistir y crear. Encuentro de Debate y Organización. Dos jornadas, viernes y sábado, en la sede del Culebrón Timbal que permitió al Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP) escuchar a los jóvenes que llegaron de varios municipios del Conurbano.

Fue revelador para la dirigencia comprender un fenómeno que desarma la conocido como partidario y puede hacer arder las bibliotecas con manuales de uso partidario.



Eduardo Balán, cuadro de UP, ex precandidato a Intendente de Moreno, lo contó así al terminar el campamento: «En esa lente con el que miran los jóvenes el tema vínculos, de la comprensión y la destrucción que produce la economía de la droga. Un pibe contó que no hay nada más fácil que comprar droga en un barrio, tan fácil es venderla y más fácil es hacer mucha plata. En ese marco cuando los pibes tuvieron que definir el árbol de las soluciones marcaron la comprensión como raíz. Nos dijeron que para que una organización política sea poderosa debe ser sensible».

Con esperanza, resistir y crear, Balán sostiene que el encuentro «permitió jerarquizar las cosas, lo dijo una chica en el plenario, es una elección de medio término, lo que importa es lo que va a pasar en 2027, procedamos en lo electoral para fortalecer el campo popular y enfrentar al poder concentrado que está del otro lado. El agujero que nos hizo el triunfo de Milei solo puede ser abordado desde una perspectiva realista, que hay que reconstruir el campo popular», esboza Balán como la propuesta a mediano plazo.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: