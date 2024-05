Expropiación de tierras: «Es un proyecto con un claro interés inmobilario»

Pablo Lopardo asumió su banca el jueves pasado en reemplazo de Lorena Pereira (Partido Obrero). El dirigente del MST en el Frente de Izquierda participó de dos sesiones importantes en tres días hábiles. Rechazó la Rendición de Cuentas 2023 haciendo eje en el ajuste local que golpea los /as trabajadores /as municipales. Sobre el proyecto de declaración de utilidad pública de 80 hectáreas en Cuartel V, inicio de una probable «expropiación», Lopardo fue hasta el territorio antes de sentarse en la banca y votar en contra por la carencia de datos que porta el expediente. Refirió que en esa zona de Moreno los «vecinos /as» no conectan con el desarrollo industrial sino con la solicitud de calles en buen estado para acceder al transporte público.

Los argumentos vertidos en la sesión anticipan que de «avanzar el proyecto oficialista» tampoco tendrá su acompañamiento porque «la expropiación de las tres hectáreas no son garantía de trabajo genuino, sustentable, sin flexibilización laboral impuesta. «Es un proyecto con un claro interés inmobilario», aseguró Lopardo.