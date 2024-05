Expropiación de tierras: «Hay algo raro, la comunidad lo sabe, los concejales lo presentimos»

La ordenanza que declaró el interés público y la potencial expropiación de tres parcelas en Cuartel V sembró de interrogantes a toda la oposición, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y Frente de Izquierda.

Para evitar la «especulación» afirmó el concejal Fongi, quien estuvo en los primeros cuatro años de gobierno de Mariel Fernández como responsable del fideicomiso de parques industriales.

La respuesta, que llevó carga de denuncia, tiene autor. Demian Martínez Naya de JxC arremetió con todo, tomó tal fuerza que alcanzó un sincericidio o exceso de honestidad, porque él, junto a María Selva Aguilar y Julián Cigna, ayudaron a Mariel a cruzar el pantanoso expediente Polideportivo o convenio con Bellsola Ferrer, el «terrateniente».

En 2024 Naya proclama no salvar más a Mariel: «Este mismo mamarracho lo hicieron con el Polideportivo, van a volver a comprometer a La Capitana, van a volver a comprometer a la Intendenta con un expediente que es absolutamente irregular y favorece a los dueños de los terrenos, y va a quedar claro cuando se judicialice, y vamos a comprometer a la Intendenta que nos debe representar a todos. Seguimos hablando que los parques son trabajo y esto no se refleja en la comunidad de Moreno. Somos el distrito con mayor cantidad de parques industriales y al mismo tiempo el que menos trabajo genera. ¿Para quien estamos generando parques industriales, cuál es la urgencia para tratar este, por qué no esperan la sesión ordinaria? Hay algo raro, la comunidad lo sabe, los concejales lo presentimos y lo dejamos de manifiesto. Van a comprometer la Intendenta como lo hicieron con el Polideportivo y no va a estar la oposición para salvarla como lo hicimos en ese entonces. De golpe, y para cerrar mi exposición, vemos que el kirchnerismo descubrió los negocios inmobiliarios y bastante a gusto se encuentran con eso».