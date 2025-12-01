GACETILLA OFICIAL –

El Municipio recupera espacios públicos junto a la comunidad, e incorpora nuevas áreas recreativas, luminarias LED, conectividad y entornos más seguros.



La intendenta, Mariel Fernández, acompañada por vecinas y vecinos, inauguró la Plaza Villa Herrero en Moreno Sur, ubicada en Dr. Vera al 1600.



Las obras incluyeron la instalación de nuevos juegos infantiles, la construcción de veredas, la colocación de mobiliario urbano, la incorporación de luminarias LED, la instalación de WiFi y cámaras de seguridad. El proyecto también contempló la creación de sectores parquizados y áreas de descanso para que niñas, niños, jóvenes y personas mayores disfruten de un entorno más cómodo y seguro.



Durante la inauguración, la jefa comunal, expresó: “Estamos muy felices de seguir haciendo obras que contribuyen a garantizar una mejor calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos”.



Además, de la puesta en valor de la plaza, se asfaltó la calle Dr. Vera, desde Castelli hasta Matheu; y Matheu, desde el Boulevard Perón hasta Marcos Paz, donde también se instalaron lomas de burro con inversión municipal. Estas obras de conectividad vial mejoran la circulación del barrio y refuerzan la integración urbana.



Estuvieron también presentes la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez y la diputada provincial Noelia Saavedra.



Con estas obras, el Gobierno local reafirma su compromiso en la creación de espacios públicos seguros, accesibles y pensados para el desarrollo integral de la comunidad.