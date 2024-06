TALLER POLÍTICO DE LA CORRIENTE FUNDADORA DE LA UNM –

El último día de mayo expiró con un recuento de votos, cánticos, mensajes, disputas democráticas, una elección estudiantil. A las pocas horas, el 1 de junio, tuvo un encuentro importante: «Sentidos en la construcción política de la UNM».

Fue un taller organizado por la Corriente Fundadora de la UNM y que tuvo la participación de estudiantes, docentes, no docentes, graduados /as, quienes debatieron en debatieron en relación al objetivo de fortalecer el desarrollo institucional de la UNM de cara a afianzar el progreso de la Educación Superior, la ciencia y la tecnología en nuestro territorio.

En diferentes mesas de trabajo se abordaron dos ejes: «Política en la Universidad: agenda en la etapa que viene» y «Formación vs Adoctrinamiento».

A su término, en un encuentro conjunto que condensó la participación plural y abierta de toda la comunidad universitaria, se formularon las conclusiones y lineamientos para la construcción de una agenda estratégica común.

En el eje «Política en la Universidad: agenda en la etapa que viene» se trataron diferentes cuestiones en torno a los valores fundantes que hicieron y hacen la UNM, el rol de las universidades territoriales y de reciente creación, el vínculo con la comunidad y las instituciones locales, bajo una mirada estratégica de cómo llevar adelante sus cometidos en el actual contexto, que también se caracterizó en los planos, nacional, provincial y municipal.

Mientras que en el eje de «Formación VS. Adoctrinamiento» se problematizó sobre la construcción del pensamiento crítico y los límites de las heterodoxias, el saber situado y la objetividad del conocimiento, bajo la misión principal de promover en los estudiantes el deseo de aprender y la construcción del pensamiento propio.

Una vez finalizadas las mesas de trabajo se realizó una puesta en común de los temas tratados, el reconocimiento de los desafíos futuros y el contexto actual, y que será objeto de un documento que pueda guiar el accionar de la Corriente Fundadora, como expresión política en el gobierno universitario de la UNM.

El cierre de esta actividad estuvo a cargo del rector Hugo Andrade, dejando planteado el compromiso de próximos encuentros para la profundización de los temas tratados y los lineamientos y objetivos planteados.