«Golpean a mi hija dentro de la escuela, nadie me informa y me entero por un video»

Mercedes es jefa de hogar, madre responsable de sus hijas. Busca certezas, ser escuchada y no bloqueada. Quiere explicaciones y no silencio. Pretende saber las razones o causas de la violencia que se ejerce sobre su hija de 14 años que concurre a la Escuela 23 del barrio 25 de Mayo.



Demanda una reunión para abordar el bullying, la intimidación constante, que el derecho a estudiar tenga garantías, abordajes y equipos que trabajan la o las VIOLENCIAS. Ocuparse no es INVISIBILIZAR.



«Estamos muy asustadas, estoy con miedo, no estoy tranquila, yo soy una mujer insulina dependiente, tengo diabetes. Estoy intranquila y necesito que mi hija estudie. Antes de lo que ocurrió esta semana hablé con la preceptora diciéndole lo que le hacen a mi hija, lo que le dicen. Me enteré que la habían golpeado porque me llegó el video, nadie de la escuela avisó; nadie de la escuela llamó a un servicio médico para constatar el estado de mi hija», afirma Mercedes que pide, por favor, que el silencio deje de ser política pública:



Entrevista completa en Desalambrar Tv: