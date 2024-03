«Hago responsable a la Intendenta de los riesgos que puede tener mi salud»

TRABAJADOR MUNICIPAL PRE JUBILADO CON INGRESO DE 240 MIL PESOS –

La vida laboral de Jorge Domínguez ha dejado secuelas en su salud. Durante 14 años prestó servicios como enfermero municipal. En plena pandemia se alistó para combatir al «enemigo invisible», viajó al sur de nuestro país y contrajo la enfermedad. Desde ese momento sufrió el abandono estatal e institucional. Dos semanas atrás tuvo dos infartos y debió luchar para recibir una atención porque IOMA no cubre. El jueves se presentó en la Municipalidad de Moreno formulando que «hubo un error el decreto firmado» que abre el camino de su prejubilación. Con un ingreso que no supera los 250 mil pesos mensuales, Jorge Domínguez expresa: «Mi caso ahora debe pasar por Contaduría, después por el área de Legales y de ahí sale al IPS de La Plata. Por ahora el expediente sigue durmiendo acá, del decreto modificatorio no lo han firmado, por eso hago responsable a la Intendenta de los riesgos en mi salud»

