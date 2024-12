«Hay que echar a Milei, es un gobierno con el que no se puede estar de acuerdo en nada»

La motosierra electoral se convirtió en política gubernamental. Javier Milei produjo un suceso que él mismo bautizó como «el ajuste más grande de la historia de la humanidad». Los movimientos sociales que fueron gobierno con Alberto Fernández, como el caso del Movimiento Evita y Barrios de Pie, integran el ejecutivo de Axel.



Otros, como lo hicieron en los años del Frente para la Victoria, sostienen la calle como lugar de protesta y visibilización. Es el caso de Libres del Sur que en este primer año de Milei contruye el campo de la unidad posible, participando en Moreno de la Multisectorial. El diálogo con el Ejecutivo de Mariel Fernández permite, en el marco de emergencia alimentaria, recibir ayuda de productos secos para merenderos y comedores.



Carolina Meza máxima referente de la organización en el distrito, habló con Desalambrar antes de viajar a CABA a protagonizar otra jornada de lucha: «Vamos a seguir diciéndole a este gobierno que no estamos dispuestos a ceder derechos, que no estamos dispuestos al empobrecimiento al que nos han sometido durante todo este año. Milei no pudo hacer lo que ejecutó sin la complicidad de algunos sectores, pero también decimos que solo podremos salir de aquí desde la más amplia unidad. Hay que echar a Milei porque es un gobierno con el que no se puede estar de acuerdo».



Entrevista completa en Desalambrar Tv: