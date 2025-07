«Hay que organizar el BIEN y hacerlo VALIENTE, ese es el desafío y NO con los mismos de siempre»

Recuerda y manifiesta que en el cierre de listas de 2023 la política «expulsó a los mejores».

Recibida por Soledad Pantano recorrió una fábrica de cartón corrugado y luego participó del acto con vecinos /as convocado por la agrupación 180. La abogada María Eugenia Talerico, ex titular de la Unidad de Información Financiera en la gestión de Mauricio Macri, visitó Moreno en el plan de construcción de OTRO PARTIDO político que reconoce la ingenieria de los extremos, la super grieta, pero está convocado a trabajar desde la DECENCIA, el valor del ser nacional, la familia, el trabajo, con registro de elaborar un modelo sustentable entre lo público y privado.

En diálogo con Desalambrar ofreció definiciones políticas donde la crítica existe pero no es lo sustancial. «Mi compromiso para construir una alternativa política tiene que ver con intentar identificar a personas que sientan lo que pasa, porque los problemas son muchos, son grandes, así como hay mucha gente con muchas ganas, yo digo que hay que organizar el BIEN y hacerlo VALIENTE, que las personas que se involucren ojalá no se olviden de las involucraron en la política».



¿El gobierno actual de Milei es el MAL?



No, a mí no me gusta tildar el mal y el bien, porque quién está del lado del mal y del bien. Por supuesto no me gusta como me tratan, me parece que esa agresividad hacia la libertad de expresión, hacia el que piensa distinto, hablar de domar, es un estilo que yo no quiero ni para mis propios hijos, tampoco quiero que desde el gobierno nacional me lo impongan. Nuestro Presidente con una motosierra diciendo que estamos en el mejor gobierno de la historia, digo que hay un divorcio, una falta de escucha y una falta de empatía frente a muchas personas que quizás quieren confiar de que nos va a ir bien pero que la están pasando muy mal. Entonces eso es como una cachetada ver a alguien diciendo que estamos en el mejor gobierno de la historia cuando hay tanta falencia reales en nuestra vida diaria.



Sobre la grieta, que no es un fenómeno pos moderno, Talerico puntualiza: «Esa grieta política llegó a nuestras familias, a nuestros amigos y siento que que hubo un movimiento que instaló una grieta que desde mi punto de vista fue el kirchnerismo, pero ahora hay de nuevo en el gobierno nacional un movimiento que está volviendo a cavar la fosa, más grieta entre los argentinos que tenemos problemas

reales y debemos encontrar el vehículo que tiene que ver con la política, con los empresarios, con los sindicatos, un camino común.



Potencia, este partido ¿dónde se ubica? ¿Cómo se define ustedes ideológicamente?



Me paro en un pilar que es mi pelea con la política desde siempre que es el pilar de la decencia. Estuve en la lista de Patricia Bullrich como candidata senadora nacional por la provincia, fui denunciante en el caso de Chocolate Rigau, entre muchas otras cuestiones que denuncié de alta repercusión, sobre todo en la economía. Yo quiero construir política con decencia y más allá de las cuestiones ideológicas, si vos querés un estado más grande, si uno más chico, pero hay problemas que necesitamos que los políticos se ocupen de solucionar. Recorro la Provincia de Buenos Aires, que a veces me hablan de dividirla Y yo digo, «podría ser la provincia más rica de la República Argentina», es la locomotora del cambio porque acá está el 40% de la población, aportamos el 40% al gobierno nacional y nos devuelven el 20 por ciento. Tenemos el conurbano bonaerense más pobre de toda la Argentina y nadie nadie pelea por esta provincia y su gente. Yo tengo ganas de tener ese desafío y no con los mismos de siempre.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: