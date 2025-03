HCD Moreno: La Libertad Avanza en modo abstención

Regreso al recinto después de casi cinco meses. Demasiada abstinencia y elecciones en el calendario. Los temas de la «gente» y las consecuencias que emanan de la gestión política.



El bloque oficialista marielista acomete el trabajo de exhibir la pertenencia al campo popular, de promover expedientes de repudio y comunicaciones, que son últiles para los taquígrafos, pero suman al ecosistema.



El dato como símbolo resultó ser la abstención de La Libertad Avanza cuando por lógica elemental deben sostener la política pública de su Presidente de Nación, en torno a los cuatro temas que pergeñan el transformador modelo argentino que reconoce el mundo. La acción libertaria en defensa del líder no tuvo voz ni voto.



Hay que VER que las inquietudes POLÍTICAS, como solía decir el inolvidable Jorge Rubén Mendieta, son instrumentos de debate para el cuerpo en su totalidad. El bloque mayoritario de Unión por la Patria pide que el resto acompañe CUATRO REPUDIOS y ninguna FLOR:





1- El H.C.D. de Moreno expresa su máximo repudio a la represión sufrida por jubiladas/os en el Congreso de la Nación el pasado 12 de Marzo de 2025.

2- Repudio a la sanción del Decreto Nacional N° 179/2025 que establece la autoaprobación del Gobierno Nacional para la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

3- Repudio a la decisión del Gobierno Nacional de sacar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

4- Repudio a la decisión del Gobierno Nacional de no prorrogar la Moratoria Previsional.



Si la inquietud, táctica y trazabalidad era provocar reacciones del bloque que representa a Javier Milei en el recinto, los cañoñes pegaban en el blanco pero hicieron agua, salvo en un caso especial.

Como se condena la represión contra jubilados /as y militantes, a los hinchas de fútbol que acompañaron a los /as adultos mayores, la brutalidad ejercida por el modelo Milei – Bullrich con Pablo Grillo peleando por su vida; la concejala Agostinelli solicita que se incorpore al repudio la represión contra los compañeros de Luca Aguilar, asesinado en Moreno Centro.



La respuesta de Unión por la Patria fue negativa porque según la visión presente e histórica, en Moreno no hubo represión tras la muerte de Luca, infiltrados que algo habrán hecho para merecer golpes, opinión de la legisladora marielista Noemí Aguilera; detención y secuestro de sus vehículos de trabajo. Ahí pide la palabra la concejala de LLA Ingrid Flessa que avanzó tanto que le preguntó al oficialismo «dónde está el feminismo» en referencia a la acción de violencia represiva que sufrió una joven mujer que exigía justicia por Luca. La respuesta de Araceli Bellota no se hizo esperar y le sugirió a Flessa que «podría no resultarle conveniente hablar de feminismo». La concejala de LLA es la compañera de vida del ex Presidente del HCD, Marcelo García, acusado por una ex trabajadora municipal de abuso sexual agravado (NdR: causa que estaría en trámite de juicio oral para el próximo mes de mayo).



En el parlamento local, en la manzana de las luces, nada es previsible pero todo es conocido. Faltan argumentos sobran las excusas. Arrancó el año legislativo en serio. Para el fin de largo se puede ver por el canal oficial de YouTube cuatro horas de ferviente discusión política… de cara al pueblo de Moreno.