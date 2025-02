Inseguridad: «Los kirchneristas viven del relato y nos echan la culpa porque mostramos la triste realidad que vivimos los morenense»

El oficialismo local acusa a La Libertad Avanza de carancheo porque entiende que utiliza la muerte de Luca Aguilar para hacer política. El Secretario de Seguridad Ismael Castro fue más allá al denunciar que «son mercenarios, con frondosos prontuarios, que no les interesa resolver los problemas del pueblo».



Daniel Chávez, concejal de LLA, habla de las responsabilidades que tienen las figuras de Unión por la Patria, de Mariel Fernández, La Alcaldesa de Moreno, y del gobernador Axel Kicillof: «Los kirchneristas viven del relato, no es carancheo político lo que hacemos cuando mostramos la triste realidad que vivimos los morenenses. Quiero que se hagan cargo, quiero ver a la Intendenta que diga dondé están sus concejales; venden (al distrito Roggero) como el Miami de la argentina pero vas ahí y te roban. Ellos se quieren sacar la responsabilidad echandole la culpa a otro, no se hacen cargo que el gobernador gasta fortuna en campañas que promocionan las vacaciones pero no responde a los reclamos de los vecinos que piden seguridad».



Entrevista completa en Desalambrar Tv: