Intendentes piden a Kicillof un fondo fijo y el NO es total

Como para recordar: el gobernador gestiona con prórrogas presupuestarias desde hace dos años. La motosierra nacional va provocando un menor flujo de recursos, recortes programados que se agregan al freno económico que impacta en la baja recaudación que deriva en menor coparticipación, es decir, las puertas de los municipios pueden estar escuchando pasos que se acercan.



Desde el núcleo más próximo a Kicillof hay una solicitud explícita: mostrar firmeza y no dudar en acciones para los /as no alineadas en la defensa del modelo provincial. Por eso el Presupuesto 2026 no solo es llave sino camino. El equipo económico exige la «aprobación del endeudamiento» a cambio de un fondo para obras públicas en los municipios. Los /as Jefes /as comunales, particularmente los enrolados en Fuerza Patria, pueden instalar la música de un MONTO FIJO DESENGANCHADO DEL ENDEUDAMIENTO.



La respuesta no tardó en llegar. El ministro de Gobierno explicó que un fondo fijo que no esté atado a ningún tipo de recurso adicional es un problema toda vez que esos fondos deberían salir de recursos propios. «Es un poco inconveniente sobre todo por la situación en la que estamos», dijo Carlos Bianco.



Los proyectos de Presupuesto 2026, Ley Impositiva y Endeudamiento enviados por el Poder Ejecutivo bonaerense tomaron este miércoles estado parlamentario durante una sesión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. El paquete económico contempla gastos por $43 billones y un pedido de endeudamiento por el equivalente en pesos a más de USD 3.000 millones, destinados a renovar pasivos y financiar obras de infraestructura, según explicaron desde el Gobierno bonaerense. Están abiertas las negociaciones formales con los distintos bloques políticos. Kicillof pretende la aprobación antes del 10 de diciembre.