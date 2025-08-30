Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

sábado, 30 de agosto de 2025

Javier Milei cierra la campaña en Moreno

sábado, 30 de agosto de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –


En la Tercera Sección Electoral, más precisamente Lomas de Zamora, la caravana libertaria fue atacada a piedrazos. Javier y Karina Milei debieron ser resguardados, el acto quedó interrumpido.

Llega el momento planificado en la Primera Sección Electoral y la decisión política es cerrar la campaña en el Municipio de Moreno.


El próximo miércoles 3 de septiembre en el Club Villa Ángela, junto a candidatos de La Libertad Avanza, el máximo mandatario nacional sería el único orador. Habrá un dispositivo coordinado entre el Ministerio de Seguridad nacional y su par bonaerense, más despliegues de Policía Federal, GEOF y personal antidisturbios, además de unidades de contención provinciales. 

