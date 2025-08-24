Katopodis en Moreno: «El gobierno nacional se roba la plata que supuestamente no había para las personas con discapacidad»

Las redes sociales, territorio nutriente del mileísmo, es un desierto para las fuerzas de cualquier cielo ante la irrupción de los supuesto audios del abogado de Javier Milei, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Silencio total, incertidumbre galopante, comunicadores libertarios que advierten que «no tolerarán nada si el caso se confirma», sin dejar algún espacio para treparse en cuestionar la veracidad del material que abrió una causa en la justicia.



Plenario de la Juventud del Movimiento Derecho al Futuro de la Primera Sección Electoral. Camping del SATSAID en La Reja. Las comisiones analizan y proponen. Al gran acto llega el actual Ministro de Obras Públicas bonaerense y candidato a senador provincial. Gabriel Katapodis recibe la pregunta sobre el gran tema nacional sobre causas que se repiten y llevan en su vientRe la palabra corrupción.



«Me parece que está empeorando todo, una cosa es el recorte de beca de discapacidad y otra cosa es tener un hecho de corrupción tan evidente, mientras los discapacitados en Argentina tienen que hacer cola bajo el frío o el sol, que tengan que reempadronarse, demostrar que reciben una pensión después de 30 años», recuerda Katopodis el proceso del gobierno nacional de Milei y agrega: «Recorrieron todos los programas de televisión diciendo que había cientos de miles de personas que cobraban una pensión que no les correspondía, levantaron el dedo acusatorio y ahora nos encontramos que se están robando la plata que supuestamente no había para los discapacitados».