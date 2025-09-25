«Kicillof debería dejar su lugar a Magario y recorrer el país si quiere ser Presidente en 2027»



Dos grandes postulados, dos escenarios hipotéticos, los caminos de la política que conducen al poder. El autor del análisis es Antonio «El Tío» Castillo, cuadro peronista de OLP (Organizaciones Libres del Pueblo) quien expone un final: «El círculo rojo, la clase política, decidió que Milei ya no es útil, su ciclo está terminado».



Inmediatamente desarrolla la conjetura que es rumor en vías de instalación. «Si en octubre La Libertad Avanza sufre una fuerte derrota a nivel nacional podría convocarse a una Asamblea Legislativa que designe al «hombre» que garantice cohesión y continuidad. Hay un nombre en danza para sostener la transición que garantiza continuidad: Juan Schiaretti (NdR: es candidato a diputado nacional por Córdoba, integra el armado de Provincias Unidas)», lanza Castillo un marco similar a final de 2001, default, varios presidentes hasta la elección del bonaerense Eduardo Duhalde.

Otro enfoque lleva carga disruptiva. «Un nuevo gobierno del campo popular no puede seguir pagando las deudas tomadas por Macri y ahora por Milei, de no hacerlo se confirmará una nueva trampa política, no solo electoral», anticipa Castillo a modo de comprender las causas profundas que requieren acciones de corte también profundos.



En referencia a la figura política de Axel Kicillof como un aspirante serio a conducir al peronismo, el dirigente de OLP sostiene que «el gobernador debería tomar licencia, dejar el lugar a Verónica Magario, y salir a recorrer y conocer todo el país para consolidar su aspiración presidencial 2027»:

