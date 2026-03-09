«Kicillof se encamina a ponerle fin al modelo de Milei que destruye el trabajo y la industria»



La campaña presidencial 2027 arrancó este año. Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias bonaerense plantó «su bandera» de construcción nacional con el Movimiento Derecho al Futuro. Esa primer semana ofreció todos los condimentos que demanda la cocina que sigue discutiendo el menú. Carlos Bianco, Ministro de Gobierno provincial, solo mencionó una verdad: el peronismo está en crisis. Al no hacer la salvedad de que la Presidenta del PJ está detenida en San José 1111, las huestes cristinistas salieron con los dientes apretados. En la misma línea actuó Mayra Mendoza, la diputada que adjudicó a Kicillof un olvido en su discurso inaugural: no nombró a Cristina. En el menú apareció Don Mario Ishii, a quien no le habían pagado en 2021 y cuatro años mas tarde queda en la línea de sucesión en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que resultó tema nacional el surgimiento nacionalista de Guillermo Moreno y Miguel Ángel Pichetto, acompañados por el ex UTEP Esteban «Gringo» Castro y el Tano Menéndez, Intendente de Merlo. Como síntesis vieja de actualización semanal, a Kicillof le plantan pinos desde hace tres años para que no crezca su proyección presidencialista.



Como aperitivo espumante, adquiere centralidad administrada en los sótanos del poder, un adelantamiento de las elecciones nacionales, al mismo tiempo que Axel elabora entre bambalinas un nuevo «desdoblamiento bonaerense».



Martín Arrizabalaga, hombre del Frente Grande, dirigente protagonista en el Movimiento Derecho al Futuro Moreno, reconoce las fortalezas y supuestas debilidades. Descarta «cuestionar» a los compañeros /as que no dudan en criticar sostenidamente al MDF. El «Vasco» presiente que la lógica del abrazo y mano extendida triunfará porque la interna no garpa, es refractaria a la población. Lo central está a la vista de todos y todas: «Hay bienes superiores protegidos, alguna vez fue la democracia y hoy es el trabajo. Nos están destruyendo el trabajo a los argentinos, están destruyendo la industria, no hay países desarrollados que avancen sin industria. Digo esto de tener este un modelo agroexportador y una generación de empleo en torno a los servicios, nos pone una posición este de países este que no se desarrollan. El mundo está discutiendo quién se queda con la energía y quién se queda con la producción de bienes. La Argentina está entregando eso, entonces debemos ponerle un final a este modelo, y es lo que el gobernador está poniendo adelante y es hacia donde tiene que caminar».



