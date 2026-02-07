Kicillof y Magario la fórmula del PJ bonaerense con Máximo Kirchner al frente del Congreso, ¿y Mariel Fernández?



Acuerdo total entre las grandes corrientes de Fuerza Patria. Parece que nadie capituló y el barco pone proa hacia el 2027 con el comandante Kicillof en el timón de mando. Mediante un comunicado el PJ bonaerense anuncia lo imprescindible, lo pedido por la militancia: «No hay proyecto nacional posible sin la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay futuro para la provincia si a la Argentina le va mal. Por eso, el PJ bonaerense debe continuar su responsabilidad histórica: sumar, convocar, federalizar, articular con las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, los gobiernos locales y todos los sectores que resisten el “sálvese quien pueda”. Con hechos y resultados, el gobierno encabezado por Axel Kicillof y Verónica Magario, junto a los intendentes peronistas de toda la provincia, viene demostrando desde 2019 que se puede gobernar con transparencia, responsabilidad y eficacia, defendiendo a las mayorías. El Partido Justicialista es la herramienta central para organizar, amplificar y proyectar ese camino».



La foto del poder justicialista bonaerense lleva nombres, apellidos y lugares: Axel Kicillof y Verónica Magario, Presidente y Vicepresidenta.



Federico Otermín (La Cámpora) Intendente de Lomas de Zamora, Vicepresidente segundo. El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, secretario general. Máximo Kirchner será el presidente del congreso partidario reemplazando a Fernando Espinoza. El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini seguirá como presidente de la junta partidaria.



El comunicado oficial reconoce lo justo, necesario y lo simbólico.

«…. reconocemos una historia, una identidad y un mandato político. Un peronismo que, con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, supo ampliar derechos, fortalecer al Estado y contribuir a la grandeza de la nación; y que ahora, en circunstancias diferentes y en la provincia de Buenos Aires, viene llevando adelante un gobierno provincial comprometido con bienestar del pueblo. En septiembre pasado, el peronismo de la provincia de Buenos Aires demostró algo fundamental: a esta derecha se le puede ganar. Esa victoria no fue solo electoral, sino política. Mostró que hay otro camino posible, basado en la gestión, la cercanía con la gente y la defensa del trabajo, la producción y la justicia social. Hoy, esa experiencia debe proyectarse y fortalecerse. Pero no alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza. Para eso, el peronismo necesita unidad, organización y coraje. Nuestro pueblo, en la provincia y en todo el país, necesita un peronismo que concentre todas sus fuerzas en enfrentar el modelo de Milei y en construir una alternativa política con vocación de futuro y voluntad transformadora. No hay proyecto nacional posible sin la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay futuro para la provincia si a la Argentina le va mal. Por eso, el PJ bonaerense debe continuar su responsabilidad histórica: sumar, convocar, federalizar, articular con las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, los gobiernos locales y todos los sectores que resisten el “sálvese quien pueda”. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ratifica su repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner, enmarcada en un clima creciente de autoritarismo, persecución política y ataque sistemático a las instituciones de la democracia. El peronismo bonaerense reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia, la Constitución y las garantías del pueblo, y seguirá denunciando esta condena injusta como parte de una ofensiva más amplia contra el sistema democrático argentino. Convocamos a todas y todos los afiliados, a cada compañero y compañera, a poner por delante lo que nos une, a cuidar la herramienta política que representa el peronismo y a trabajar juntos en la construcción de una alternativa que tenga como bandera la soberanía política, la independencia económica y la justicia social».



Mariel Fernández registrará que Verónica Magario es síntesis, que el respaldo de Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner es explícito para ordenar la herramienta que, como dijo La Capitana de Moreno, hoy es una cáscara vacía.



Dónde queda parada La Capitana de Moreno ante un escenario inevitable. ¿Habrá interna en Moreno?