«La bandera es defender la educación pública, nuestra Universidad Nacional de Moreno»

Comenzó el ciclo lectivo universitario cargado de incertidumbre. Johanna Godoy integra el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno y su testimonio refleja la pertenencia e identidad a la casa de altos estudios. En un presente de ajuste y desfinanciamiento calculado por el actual gobierno de Javier Milei, una frase se convierte en símbolo: «Nuestra bandera es defender la educación pública».

La entrevista tiene el valor de indagar sobre las formas de organización, el cómo se expresa desde los /as estudiantes el descontento o desinterés hacia la política que no separa lo partidario y aspectos cotidianos no menores: el costo del transporte público, el costo de fotocopias y la urgente necesidad de ofrecer un menú universitario con precio accesible.

«Defender la universidad pública de Moreno nace de cuestiones básicas, nos da prestigio, salida laboral, crecemos, muchos somos primera generación de universitarios en nuestras familias, y es un orgullo pertenecer a la universidad pública» manifestó Johanna.

