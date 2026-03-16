

Corre marzo y las banderas sindicales municipales descansan plegadas. El Convenio Colectivo de Trabajo es un instrumento ajeno al gobierno de Mariel Fernández pero lo usa «tácticamente» para que el modelo de ajuste permanente no se NOTE TANTO.



La Alcaldesa abrió los paraguas el pasado 3 de marzo, apertura de sesiones ordinarias, escenario propicio para anticipar un «año difícil» por culpa de Milei.







Cuatro años antes que el libertario llegue al sillón de Rivadavia, en todo el primer mandato de Mariel Intendenta (2019 – 2023), los /as trabajadores /as municipales perdieron más de un 150 por ciento en su poder adquisitivo.



Justo es señalar que en los dos primeros años de Milei Presidente, la familia municipal morenense nunca recuperó lo pérdido pero casi le empató a la inflación. Los básicos de indigencia y pobreza no cruzan ningún umbral.



Desde Alternativa Estatal en ATE, Natalia Verón y Daniel Farías, hablaron con Desalambrar del modelo «marielista» hacia los /as municipales: Sin mesa paritaria, sueldos de miseria, precarización laboral y grosero adoctrinamiento para acompañar la protesta contra Milei y nada contra Mariel.



«La reforma laboral de Mariel en Moreno es brutal y asquerosa» denuncia Natalia Verón, trabajadora municipal quien adelanta que mañana a las 14 horas, frente al Palacio municipal, se levanta una radio abierta con consigna incluida: «SI KICILLOF Y MARIEL SON DISTINTOS A MILEI, QUE GOBIERNEN PARA LXS TRABAJADORXS Y GARANTICEN NUESTRXS DERECHOS!».







PDTA: Mañana por la mañana se abriría el primer encuentro de Mesa Paritaria 2026