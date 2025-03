La semana de Mariel, todo está en sus redes

Ella DIJO que «le encanta gobernar, ser Intendenta». Fue en el comienzo de su gestión, en los primeros pasos de un modelo que lo auto percibe fundacional, que dejó una marca «NUNCA SE HIZO TANTO».



La agenda de la última semana demuestra cuáles son sus escenarios, por cierto variados, exhibición de la adaptación y plasticidad. La administración de políticas locales, dos encuentros con su líder, Cristina Fernández; dos encuentros con el gobernador Axel Kicillof.



Educación, cultura, encuentro militante portando la revista que le permitirá diagramar un «tour político» para reconquistar desde un peronismo que podría llamarlo de «base».



En las redes sociales de Mariel Fernández vive, en gran parte, la constante construcción de su política:



17 de marzo: Participa con el Intendente Leo Boto de las obras de recuperación del Río Luján. Foto con el gobernador Axel Kicillof.



18 de marzo: Como integrante de la conducción del PJ Nacional protagoniza junto a Cristina Ferández de Kirchner el encuentro extraordinario que produce el documento que rechaza el acuerdo de Milei con el FMI.



19 de marzo: Recibe en el despacho municipal a sus compañeros concejales del Movimiento Evita de Lomas de Zamora.



19 de marzo: Viaja a La Plata y mantiene reunión con Axel Kicillof. Escribe Mariel Fernández: «Me reuní con el Gobernador para hablar sobre la gestión de la provincia de Buenos Aires y del fortalecimiento del Municipio de Moreno, principalmente en temas de seguridad». Otro párrafo llevó mensaje anti interna: «Necesitamos la unidad del campo popular frente al hostigamiento constante de un presidente que desprecia al pueblo que gobierna«.



19 de marzo: Encabeza una columna que marcha en Capital Federal en defensa de los /as jubiladas. Postea mensaje político en el que califica de traidores a 129 diputados /as: «Hay plata para militarizar el Congreso pero para los jubilados solo hay miseria. Gastan millones en represión, pero no invierten en educación, salud y en ninguna política que favorezca a las mayorías. Hablan de libertad pero violan derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional. Hoy también 129 diputados traidores aprobaron el DNU que autoriza al Gobierno de Milei a renovar un acuerdo con el FMI sin que se conozca el monto, las tasas de interés y ninguna de las condiciones pactadas».



20 de marzo: La Intendenta inaugura el nuevo Centro de Zoonosis Municipal



21 de marzo: Conduce la Reunión del Consejo de Administración de la Fundación Molina Campos, Mariel Fernández es la Presidenta. Realiza un anuncio que es noticia: «El Museo, con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia, ganó el concurso “Ensayar Museos 2024” de la prestigiosa Fundación Williams. Un premio que permitirá mejorar la infraestructura y crear una sala inmersiva para que disfruten las y los visitantes». Está presente la Directora de Museos provinciales, concejala y escritora Araceli Bellota; Peteco Carabajal, Nahuel Berguier, Secretario de Gobierno y Justicia; Camila Quevedo, Entidades Intermedias, entre otros /as.



21 de marzo: Presenta en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, San Miguel, la revista «Reconquista, peronismo que vuelve a enamorar«. Deja un mensaje de construcción política: «El encuentro de las personas para el debate político es fundamental, por eso producimos esta Revista en la que participan distintas personas de la región y tratamos temas que nos parecen importantes discutir. Un proyecto que nos convoca a darnos el debate que nos merecemos como militantes. Todas y todos juntos vamos a salir adelante porque tenemos fe en la historia de lucha de nuestro pueblo, porque creemos en la organización popular y porque tenemos el coraje para transformarlo todo. Es imprescindible poner en valor encontrarnos, mirarnos y debatir».







22 de marzo: Junto a Wado de Pedro y Máximo Kirchner, escucha la ponencia de Cristina Fernández de Kirchner en la UBA, Congreso Educativo Nacional “Imaginar y transformar”, donde la ex presidenta de la Nación coloca como central, la perla, la construcción de 19 universidades nacionales durante su gestión, una de ellas es la de Moreno. Escribe la Intendenta: «Ante un gobierno nacional que desprecia a su pueblo, bastardea el rol del Estado, y particularmente el sistema educativo público, es necesario que trabajemos todas y todos juntos para defender y garantizar el derecho a la educación. También es fundamental que pensemos y planifiquemos las reformas que sean necesarias para mejorar la educación pública, gratuita y de calidad que reciben nuestras niñas, niños y jóvenes.



Melina Mariel Fernández traza desafíos mayores sin descuidar el primer bien conquistado. Lee algo indubitable: no hay liderazgos absolutos, el campo que aún no siembra la cosecha que será popular, y La Capitana de Moreno juega su partida.