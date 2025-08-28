TEXTO GACETILLA OFICIAL –

La intendenta Mariel Fernández, acompañada por la secretaria municipal Marcela Díaz, y jóvenes que participan de la Casa Joven, recorrió las nuevas obras del barrio Satélite que fueron planificadas de manera conjunta entre el Municipio y la comunidad.



Se trata de obras realizadas con recursos municipales: un puente peatonal ubicado sobre el arroyo, 45 cuadras de asfalto, un nuevo corredor, la plazoleta equipada con juegos y la instalación de luminarias que refuerzan la seguridad de la zona.



Durante el recorrida, la jefa comunal destacó el compromiso de las juventudes en la planificación de estas mejoras: “La transformación de Moreno no sería posible sin la participación de la comunidad. Nos da mucha alegría poder acompañarlos y saber que disfrutan de las propuestas que les acercamos, como son las actividades de la Casa Joven”.



Desde el Gobierno local se impulsan actividades en las Casas Joven que están distribuidas en distintos barrios. Son espacios diseñados para fomentar el desarrollo personal, la integración social, el deporte y la expresión artística, así como también ofrecen contención a adolescentes y jóvenes de la comunidad y promueven la participación activa de las juventudes en la comunidad.



Casa Joven Satélite está ubicada en Garín y Canadá, ofrece talleres de murga, manualidades, actividades culturales, deportivas y recreativas, rondas de salud mental, acompañamiento a personas atravesadas por el consumo y también se brinda información y concientización sobre Educación Sexual Integral ESI.



Para más información pueden visitar las redes oficiales de Juventudes @juventudesmoreno