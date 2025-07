«La unidad es condición necesaria pero no suficiente, no es ganar por ganar»

Recta final, días con altas temperaturas «partidarias». Unión por la Patria el frente electoral que compitió en 2023 ultima detalles. Hay indicios de acuerdo entre las tres patas de mayor peso, sin quedarse afuera Guillermo Moreno y Juan Grabois. Más que unidad la cuestión se presenta como una urgencia, una necesidad que debería (en caso de lograrse) una homogeneidad en la diversidad buscando la victoria en 2025 y no mostrar jirones hacia el gran 2027.



Ezequiel Wajncer es un hombre que reconoce conductores. En Moreno a Damián Contreras, por supuesto Sergio Massa a nivel nacional. Comprende las razones de la «gobernabilidad» por caso uno de los baluartes del Frente Renovador que habla y propone unidad pero con este argumento político: «La unidad es condición necesaria pero no suficiente porque tenemos que discutir qué proyecto político queremos llevar adelante, no ganar por ganar porque eso ya ocurrió y la experiencia no fue buena».



Wajncer habló sobre cómo sería un acuerdo de unidad con Mariel Fernández y emitió opinión sobre el polémico y escandaloso Nuevo Consejo Escolar en detrimento de la UNM.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: