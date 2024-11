«La Universidad de Moreno tiene un sistema de control interno, no es solo presentar facturas o algo cuantitativo»

Presupuesto nacional 2025 cargado en una definición: «Para el gobierno no es una gran preocupación que se apruebe o no». La Libertad Avanza preserva el pragmatismo y cabalga en las redes sociales para consolidar algoritmos, uno en particular: auditar las universidades. Ese trabajo, una bandera libertaria, ya tiene controles, auditorías y rendiciones de cuentas.

La Universidad Nacional de Moreno, en su estructura de gobierno autónomo, posee una auditoria interna a cargo de Roberto Padilla que subraya un concepto práctico: «Acá tenemos un mantra: las universidades se controlan y se auditan. En la caso de la Universidad Nacional de Moreno, desde su fundación, tiene una unidad de auditoria y comité de control interno. Eso conforma lo que sería un sistema de control. Acá se confunden las cosas porque no es lo mismo la auditoria que rendición de cuentas o presentación de facturas, lo que hay que mirar es si las universidades tienen un sistema de control. Por supuesto que hay rendiciones de cuentas que se realizan dentro del proceso de ejecución del presupuesto, y lo que hace la unidad de auditoria interna es un análisis posterior a eso. Lo curioso es que la información de rendición de cuentas es constante, dentro del modelo informático del propio gobierno, Subsecretaría de Políticas Universitarias, la Auditoría General de la Nación (AGN), Congreso de la Nación, y debo aclarar que la auditoria interna de la UNM sigue el modelo de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) porque reconocemos que es el organismo con más experiencia de control en el sector público, incluso nosotros tenemos firmado un convenio de colaboración con ese organismo. Creo que el conflicto se puede presentar si la SIGEN quiere extralimitarse llevando adelante acciones que vulneren la autonomía y autarquía de las universidades».





Florencia Gosparini, Directora General de Planeamiento y Control de Gestión de la UNM, aporta otra mirada sobre el control al decir que «ese proceso no es algo estático sino dinámico, no puede tener una mirada parcializada» y añade: «Los gobiernos universitarios llevamos adelante nuestros presupuestos, de distintas actividades y el proceso de control es permanente que no solo es contable y numérico sino también es cualitativo. Poder trabajar junto a la Auditoria Interna como parte de algo positivo, es justamente actuar en función del desarrollo y crecimiento de nuestra universidad que viene de un proceso de cuentas muy normado».



