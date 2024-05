La Universidad pide un gesto al gobierno de Mariel Fernández, ¿será rechazado?

El día a día, sin olvidar la marcha más impactante contra las políticas de Milei. Reuniones que construyeron pilares virtuales mientras la luz corre. Se esperará el segundo tramo de recomposición (tal vez se desembolse en junio) que extienden el «ahogamiento». En Moreno trabajó el oficialismo, Unión por la Patria, para que no se note tanto que la voluntad inquebrantable de la conducción es seguir confrontando con la UNM.

El punto es que se registra MUCHO el encono a partir de los famélicos beneplácitos pero fundamentalmente por la irascible respuesta a reintegrar aquello que EDENOR retiene a favor de la Municipalidad:

Una solicitud, un gesto político de acción simple de parte de la Municipalidad hacia la Universidad: reintegrar el dinero (más de 1 millón de pesos, últimas dos boletas). El bloque completo de concejales /as de Unión por la Patria lo rechazó votando de forma negativa. La Contribución Municipal fue impuesto por el gobierno nacional, vía decreto, en el año 1992. EDENOR no es el sujeto obligado a pagar el 6 por ciento de la facturación bruta sino que es AGENTE DE RETENCIÓN de la obligación a favor de los municipios. Verdad de perogrullo «sostener» que la «autoridad que impuso reconozca la exención». Si no hay vía directa, el otro camino que no es ilegal, pasa por reintegrar un pago desde la Municipalidad por el mismo monto de la CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL.

Para sostener el barro, quien hace honor a la teatralidad, argumentó desde una palabra escrita en un artículo periodístico, (subsidio) que la pretensión es que la Municipalidad subsidie a la UNM, enterrando en el fango la frase completa «subsidio u otro instrumento que devuelva o reintegre lo que EDENOR cobra a la UNM y transfiere a la Municipalidad de Moreno.

También escribió este medio la «incorporación expresa» que en la Ordenanza Fiscal se incorpore que la UNM «está exenta del pago de tasas y/o contribuciones». La razón parte de una realidad, de actos administrativos – políticos, ejecutados por la actual administración municipal.

En la Ordenanza Fiscal del año 2020 (NdR: Mariel Fernández asume en diciembre de 2019 y en gran medida copia lo existente), artículo 128, presentaba las exenciones del pago de Tasa por Servicios Generales sin tramitación alguna:

1) Siempre que se encuentre debidamente registrada la titularidad de los inmuebles que diera origen al pago de la misma, a los siguientes contribuyentes y responsables:

a) El Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, establecimientos educativos, con excepción de las empresas públicas o con participación del Estado.

b) Las representaciones diplomáticas y consulares de los gobiernos extranjeros acreditados ante el Estado Argentino, dentro de las condiciones establecidas en la Ley Nacional N° 13.238.

c) La Cruz Roja Argentina.

d) La Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno

e) Las cooperativas y/o consorcios, cualquiera de ellos, con participación de la Municipalidad.

f) Las asociaciones cooperadoras escolares reconocidas por autoridad competente.

g) La Iglesia Católica y sus congregaciones.

h) La Fuerza Aérea del Estado Nacional Argentino

2) A los predios utilizados por las Universidades Nacionales.

Más aún, en el artículo 459 de la Ordenanza Fiscal 2020 resultaba más explícito:

Un año después, el gobierno comunal elimina Universidades nacionales de la Ordenanza Fiscal 2021:

Lejos de ser un error conceptual o de tipeo, en 2021 la Municipalidad de Moreno, gestión Mariel Fernández, emitió tasas a nombre de la UNM por los predios y por la deuda en la TSG, intimando el pago. Extraordinario movimiento, histórico, porque antes de vencer el ejercicio reclamado (2021) se le advierte al Estado Nacional, Universidad de Moreno el potencial avance de un juicio de apremio de no pagar $139.000. ¿NO estaba exenta la UNM de toda tasa municipal?

La UNM reclamó por nota que nunca fue respondida y, es justo informar, «la Muni» suspendió la exigencia y dejó de emitir las boletas.

Las evidencias de confrontación brotan. Aún cuando el desfinanciamento de Milei hacia las universidades, parece colocar al oficialismo municipal en la misma vereda que la transita la UNM. Ocurre que los gestos, al alcance de una firma o acto administrativo local, no florece.

Por nota dirigida a la Secretaria de Economía municipal, Mariela Bien, la UNM solicita extender «una certificación que reconozca que la Universidad se encuentra exenta de pleno derecho de cualquier contribución municipal, conforme a lo establecido en el Artículo 127 de la Ordenanza Fiscal vigente, a efectos de poder oponer tal condición ante los organismos recaudadores de la misma y sus agentes de retención.