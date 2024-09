La UNM potencia la industria local

La Universidad Nacional de Moreno continúa trabajando en el desarrollo de capacidades tecnológicas y científicas al servicio de empresas locales. El objetivo es que estos servicios especializados potencien las capacidades del sector productivo de la región. A través del proyecto Centro Universitario PyME UNM II, desarrollado en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER), la UNM comenzó a brindar nuevos servicios orientados a fortalecer las capacidades técnicas y productivas de las PyMEs de la región. Este proyecto ha permitido la adquisición de equipamiento especializado que optimiza los servicios brindados desde esta casa de estudios. Entre las prestaciones de servicios se destacan:

Determinación de sólidos disueltos totales (TDS) para FALMET SRL

Gracias a la incorporación de una bomba de vacío, micropipetas y un equipo de filtración en vacío para el Laboratorio de Ambiente, se pudo realizar el análisis de sólidos disueltos totales (TDS) a la empresa FALMET SRL. Este servicio se llevó a cabo siguiendo la metodología internacionalmente estandarizada «Standard Methods for the Analysis of Water and Wastewater», asegurando la calidad y precisión de los resultados obtenidos.



Desarrollo de piezas y ensamblajes para ELECTROMECÁNICA BRENTA S.A

Con la adquisición de computadoras de diseño, una tableta gráfica y una impresora 3D, se implementaron herramientas para la estandarización en el diseño y desarrollo de piezas y ensamblajes. A través del software SolidWorks, se crearon planos de ingeniería personalizados para ELECTROMECÁNICA BRENTA S.A., optimizando su proceso productivo y brindando soluciones a medida para sus necesidades mecánicas.

Servicios IoT y ensayos electrónicos para ARGENPUR S.A. y SCALTER SRL

La compra de equipamiento especializado para el Laboratorio de Ingeniería en Electrónica Aplicada ha permitido consolidar la red LoRaWAN y expandir los servicios vinculados al Internet de las cosas (IoT). Se realizaron ensayos de sensores, verificación y calibración de dispositivos de temperatura, humedad, CO2, presión, y se brindaron análisis de alta frecuencia en cables y pulsos para las empresas ARGENPUR S.A. y SCALTER SRL.