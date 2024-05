«La vida es un presente constante, el futuro está en los ojos de mi hija»

Habría que hablar más sobre situaciones inesperadas, las que dan vuelta todo en un par de minutos. Escuchar desde el origen hasta el presente, porque el futuro sería un obsequio.

Marcelo recuerda cada fragmento de la vida vivida, la noticia de ser padre, la gestación y el alumbramiento. Isabella tiene ocho años. En enero le detectan un tumor cerebral porque existen milagros, producidos por la presunción médica. Aquel día de 2024, la niña le pedía a su padre que no la saque de la colonia de vacaciones. El turno para la tomografía se obtiene porque un paciente anuncia la no concurrencia. ¿Qué relación podía tener los vómitos con el cerebro? preguntaba el padre antes de aceptar la intervención. La descripción de cómo se llega al diagnóstico, los minutos que fueron siglos, y la noticia que Isabella, que se paseaba por el centro médico sin problema visible, debía ser intervenida de urgencia, es una realidad que algunos /as podrían titular de película.

La operación resolvió gran parte del tumor, pero un 5 por ciento toca la médula.

La existencia toma otros parámetros, la niña atraviesa dos procedimientos combinados (quimioterapia y rayos) y se aguarda ver los resultados a mediados de junio. Marcelo y su esposa buscan nuevas respuestas, se sumergen en historias parecidas, abren capítulos de vínculos humanos con familiares que se volvieron luchadores, «granaderos» al sentir de Marcelo. La opción de encapsular los conduce a España, Barcelona más precisamente.

Brotan las acciones para conseguir recursos. Torneos de Fútbol y Tenis en el complejo Terravista; Feria al Plato en el Bartolomé Mitre, y nada detiene la búsqueda de recursos que financien el viaje de Isa, de Bella, de la gigante que enseña a pelear, resistir, soñar.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: