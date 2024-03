Las clases no comenzaron en la Escuela 504, se cayó parte del techo, madres y padres luchan contra la discriminación estatal

Consejo Escolar y Municipalidad de Moreno, juntos y a la par, celebraron que el 99 por ciento de los servicios educativos arrancaron con normalidad el ciclo lectivo 2024. Más aún, en una placa quedó indicada la única institución que por hechos vandálicos se vio impedida de hacerlo:

Si la palabra carga opinión a partir de pruebas irrefutables, resulta consecuente transcribir la demanda de madres y padres de la Escuela Especial N° 504, ubicada quinientos metros del Consejo Escolar. Ellos /as, sus hijos /as no están registrados porque en ese comunicado la escuela no aparece estando las autoridades en pleno conocimiento de una situación vergonzosa:

Padres autoconvocados de la Escuela Especial N° 504 donde asisten niños con TEA y TES. La escuela se encuentra a 2 km del Palacio Municipal y no cuenta con:

1- GAS

2- SIN COMEDOR

3- SIN CONEXIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS

4- EL AGUA NO ES POTABLE (NdR: frente al establecimiento se encuentra AySA)

5- Matafuegos vencidos desde diciembre de 2019

6- SOLO TRES AULAS DISPONIBLES, LOS NIÑOS PUEDEN TENER CUATRO HORAS SEMANALES CON SUERTE

7- LOS CIELORRASOS SE CAEN A PEDAZOS, esto puede provocar una tragedia

Este punto obtuvo su más elocuente demostración esta semana cuando el agua agravó lo que no fue reparado. Por supuesto no había alumnos /a

8- LAS VIANDAS SON INCOMIBLES

¿Qué explicación tendrán las autoridades para justificar que no había riesgo de inicio y por tanto la Escuela Especial 504 integró el 99 por ciento de escuelas con garantías de iniciar las clases?

Si las palabras perdieron fuerza y no interpelan a los /as responsables, tal vez un video cuente con el peso suficiente para ser visto porque madres y padres de niños /as que concurren a un servicio público se sienten invisibilizados pero decididos a dar la pelea porque el derecho a la educación de verdad no se negocia… porque ellos /as no olvidaron a Sandra y Rubén:

Si las consideraciones carezcan de sustento, mejor exhibir que en las condiciones señaladas las autoridades invitan a la comunidad el próximo lunes a dar inicio el ciclo lectivo con la institucionalizada «normalidad»: