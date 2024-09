Las clases siguen, no hay luz, la mala educación es inocultable

Ahí están las redes para romper los tejidos. Estudiantes de la Escuela Secundaria N° 27, barrio La Esperanza (Cuartel V) pierden la fe cuando el cielo oscurece y la lluvia deja de ser amenaza. Es la tarde de este 19 de septiembre y los /as alumnos /as deben encender las pantallas de los celulares porque hace VEINTE DÍAS QUE el establecimiento carece de suministro eléctrico. La orden es seguir, no suspender, dar clases aprovechando la luz natural, lo que significa mover los horarios. Techos con filtraciones, muestras acabadas que el problema no deviene de un acto vandálico.

Las /os estudiantes de la Secundaria N° 27 la «juventud» necesitan y demandan infraestructura segura, digna, habitable, para recibir en ámbitos saludables la formación por que que luchan los /as trabajadores /as de la educación pública que están allí con los pibes /as, cumpliendo funciones y horarios.

La mala educación de los gobiernos no puede ser ocultada porque las /os pibas /es prenden la luz… siempre.