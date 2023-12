«Las medidas de Caputo son un plan de guerra contra el pueblo trabajador»

Erica Seitler, concejala de izquierda (PTS en el FIT -U), caracterizó el modelo económico de Milei y su primer paquete anunciado por el Ministro de Economía como un «plan de guerra contra el pueblo trabajador y nosotros desde la izquierda venimos diciendo que hay que organizar la resistencia». Expresó un aspecto no menor: «Este gobierno nacional muestra mucho los dientes pero no tiene mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, entonces como dijo Myriam Bregman, si no hay traidores no tendrían que salir las leyes»

Entrevista completa en Desalambrar Tv: