«Le sacaron el subsidio eléctrico a centros de jubilados, clubes de barrio, el pueblo entra en una enorme tristeza»

Participó del abrazo solidario a la oficina de ANSES Trujui, en defensa de la institución, los derechos de trabajadores /as, vecinos /as de Moreno. Andrés Destéfano, concejal del Frente Renovador, hombre de la política cuya característica es la prudencia, diálogo, escucha y acuerdo, mostró ayer una palabra firme, la rígida, muy crítica a las políticas de Javier Milei no solo en referencia a los despidos en ANSES sino a la militarización del Ministerio de Salud para impedir el ingreso de quienes fueron echados del Estado, precisamente en la jornada de protesta de ATE.»Están reduciendo los derechos de nuestro pueblo, la gente no se puede atender. En ANSES venís a tramitar un nacimiento y un fallecimiento, la vida entera pasa por ANSES. Le están arrebatando los derechos al pueblo», manifestó Destéfano quien entregó otra arista del ajuste al afirmar que «recibió a instituciones intermedias, centros de jubilados, sociedades de fomento y clubes de barrio que recibieron boletas de luz impagables sin subsidios», distribuidas por la empresa EDENOR.

Como define el gobierno de Milei, fue la pregunta para el legislador quien no dudó en calificarlo como «nazismo».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: