$LIBRA: piden a la justicia que cite a los hermanos Milei



El querellante Juan Patricio Marchetto, que es representado por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, requirió a la Justicia que en el marco de la causa $LIBRA se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, al trader Mauricio Novelli y a otros seis imputados más por la criptoestafa.



El pedido se basa en el resultado que arrojó el peritaje que se realizó sobre los celulares y computadoras de Novelli y Sergio Morales, dos de los tres acusados de actuar como intermediarios en el lanzamiento del token del escándalo. Respecto respecto al jefe de Estado, Marchetto señaló que “la prueba reunida acredita que negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia, las condiciones de un acuerdo por el cual recibiría -directa o indirectamente a través de su entorno- contraprestaciones millonarias en criptoactivos a cambio de actos propios de su función”.

Tan contundente fue el peritaje que Novelli solicitó a la Justicia que dicte su “nulidad absoluta” aduciendo “vicios graves” en el procedimiento, algo que es totalmente falso. De hecho, el análisis fue avalado por su perito de parte.



En el análisis de los dispositivos que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se encontró documentación que complicó al jefe de Estado. Por ejemplo, como reveló El Destape, entre los documentos analizados por la DATIP figura un archivo que menciona el pago de 5 millones de dólares del entorno de Hayden Davis a los “criptobro” por el apoyo del jefe de Estado al lanzamiento del token del escándalo. Del mismo estudio también surge que al momento del lanzamiento y colapso de $LIBRA, Milei y su hermana mantuvieron frenéticos llamados con Novelli. Marchetto se hizo eco de estos hallazgos en su pedido de indagatoria.



La querella de Marchetto, Rechanik y Grabois considera que tras el peritaje están dadas las condiciones para que la Justicia convoque a prestar indagatoria al Presidente y su hermana junto a otras siete personas.



En un escrito de 15 páginas, los querellantes sostuvieron que “respecto de Javier Milei y Karina Milei, la prueba apunta a su participación directa en las negociaciones y en los actos de promoción institucional del proyecto” de $LIBRA. “Respecto de Novelli, (Manuel) Terrones Godoy y Morales, su rol como intermediarios y suscriptores del acuerdo con (Hayden) Davis los ubica como partícipes necesarios de la maniobra”, añadieron.



Mientras indicaron que “respecto de Pía Novelli (hermana de Mauricio) y María Alicia Rafaele (madre del trader), su intervención en los actos posteriores al colapso -emisión de facturas y vaciamiento de cajas de seguridad- los vincula, a priori, con el encubrimiento de la maniobra”. Finalmente, sobre Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados como los “cueveros cripto”, los acusadores privados afirmaron que actuaron “como conversores de criptoactivos en efectivo” por los que están vinculados “con la cadena de actos destinados a ocultar la identidad de los destinatarios finales de los fondos”.



Para los querellantes el peritaje de la DATIP fue clave para avanzar con el pedido de indagatoria. Sostuvieron en su presentación que del informe surgen “nuevos y contundentes elementos de prueba”. También cuestionaron al fiscal Eduardo Taiano por ocultarles información del peritaje: es que a la hora de referirse a “los hallazgos de la pericia informática oficial realizada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal”, resaltaron que ese trabajo fue presentado el 9 de enero de 2026 y que “esta querella accedió recién el 12 de marzo de 2026”.



Tanto por la “prueba ya incorporada al expediente” como por la nueva prueba que surge del peritaje de la DATIP, los querellantes consideraron que ya se pudo “reconstruir un plan delictivo en tres fases: su planificación y negociación, su concreción, y el intento sistemático de encubrimiento”. E individualizaron a los protagonistas de cada etapa.



FUENTE: EL DESTAPE