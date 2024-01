«Llegó el momento de ver si el Nunca se Hizo Tanto en Moreno es real»

Gisele Agostinelli, legisladora de Juntos por el Cambio, ex candidata a Intendenta, está en el campo que siembra esperanza y cuestiona al otro polo que a pocos días de asumir Milei salió con fuerza a rechazar su modelo. Considera que el libertario desarrolla lo que prometió en campaña y hay que “darle tiempo”. Ese argumento carga con la permanente crítica a “sectores que fueron acompañantes en el gobierno de Alberto Fernández y CFK” y hoy recuperan su rol ante un gobierno de otro color político.

No obstante la entrevista se sitúa en lo local porque Agostinelli llevó la palabra “relato” en muchas de sus intervenciones en el Concejo Deliberante. Habló de los gastos en espectáculos para referenciar las prioridades de un gobierno municipal marketinero. Lanza una frase, «ojalá que el modelo de Mariel no repita lo de Festa» en alusión al pago de salarios. No dejó pasar los efectos del temporal, reconoció la enorme tarea de los /as trabajadores /as municipales pero subrayó que quedó al desnudo la «nula planificación del gobierno y la falta de herramientas para responder la demanda de la gente».

Sin la ayuda extraordinaria de Nación y los aportes en obras de Provincia, ¿cambiarán las prioridades en el segundo mandato de Mariel Fernández? ¿Habrá planificación y austeridad? ¿Hasta dónde llegará el ajuste en los/as trabajadores /as municipales?

«Lo que le depara a Moreno depende la gestión de la Intendenta Mariel Fernández. Donde pone sus prioridades, donde destina los recursos y a qué le da importancia», expresa Agostinelli.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: