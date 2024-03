Los ANSES Moreno con conducciones de carrera, ¿se cierra la oficina de Cuartel V?

El gobierno de Javier Milei inició su función, programa y modelo el 10 de diciembre. Conocer las estructuras y planificar el ajuste bajo el manto de sacrificio y austeridad. ANSES no puede ser Télam pero en algún punto ¿parecerse?

Es práctica que una nueva gestión elige a sus autoridades lo que implica que los cargos jerárquicos políticos anteriores se van, quedan afuera. Por cierto ocurre que los viejos o anteriores renuncien por no compartir una punto o coma del diseño ideológico. Otros /as pueden permanecer porque antes de ser Jefes /as son personal de planta.

Anses Moreno tenía a Maximiliano Venegoni, hombre de La Cámpora / Ateneo Néstor Kichner, a cargo de la Jefatura, gestión Alberto Fernández. La derrota de Unión por la Patria, el triunfo de La Libertad Avanza, decretó el fin del cargo. Su lugar quedó asignado a una funcionaria de carrera, Celeste Riquelme.

Anses Trujui tuvo hasta ayer a Cintia González (Peronismo de Moreno) como máxima responsable. Desde este martes ese cargo queda en manos de una trabajadora de carrera, Estrella Ibáñez. El dato a considerar es que González, que trabaja en el organismo desde el año 2011, creación de la UDAI Trujui, sigue en ese dependencia como «orientadora», atención a los /as beneficiarios /as, la primera escucha.

Anses Cuartel inaugurada en febrero del año pasado se encuentra acéfala, sin nombramiento del nuevo /a Jefe /a que reemplace a Macarena Vallejos. ¿Seguirá abierta esa oficina o allí se aplicará la motosierra?