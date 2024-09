Los /as concejales /as deliberan, ¿el pueblo entiende a sus representantes?

El parlamento local, fuente de todos los debates, el órgano donde están expresadas las opciones electorales que fueron a las urnas y ganaron. Son cinco fuerzas políticas las que deben acudir al recinto dos veces al mes. Por cantidad de escaños, Unión por la Patria (mayoría propia), Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Frente de Izquierda y Unibloque del Pueblo.



Ajuste, veto presidencial al proyecto de movilidad jubilatoria, represión a los /as adultos mayores, Milei, Bullrich, ALGORITMOS que confeccionan el mensaje de un proyecto de repudio que presenta Unión por la Patria, que resultó aprobado (el jueves 29 de agosto) por todos los /as presentes, con la excepción de Demian Naya (JxC) que se abstuvo. Nota de encabezado: el bloque completo de LLA dijo AUSENTE.

Ajuste, pérdida salarial en los últimos cinco años y que hambrea a los /as trabajadores /as municipales, Mariel Fernández, prioridades, silencios, moral, ejes de un proyecto que vuelve a ser no deliberado pero resulta de interés para exponer un gran tema local.

Audiovisual de diez minutos en el que intentamos transmitir la actualidad ideológica que ilumina la manzana de las luces, las lámparas que encienden ideas en el Honorable Concejo Deliberante… el de la nueva generación política.