«Los /as docentes bonaerenses paramos porque no llegamos al día 15 de cada mes»



La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires convoca al Paro provincial para mañana martes 12 de mayo. Mediante un comunicado de prensa denuncia que la «reforma laboral en la provincia avanza» y describe los siguientes puntos:



No hay convocatoria a la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Provincial

El decreto 900, modificación del régimen de licencias de forma arbitraria

Irregularidades en los APD

Demoras de años para acceder al derecho jubilatorio

Quita de prestaciones en el IOMA por vaciamiento de nuestros aportes

Pago de Incentivo Docente en negro

No a la esencialidad en educación

Renacionalización del sistema educativo fragmentado y descentralizado a fines del siglo

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No a la reforma laboral libertaria

Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo

Distribución de la riqueza arbitraria. En la Provincia de Buenos Aires hay plata, es la

provincia más rica de la Argentina. SMVyM Docente (Salario Mínimo Vital y Móvil

Docente) de $ 2.800.000



«Paramos porque no llegamos al 15 de cada mes, el salario docente debe contener todas las

necesidades establecidas en el art. 14bis de la Constitución Nacional», indica la convocatoria de la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires, que el día 13 de mayo hará una «concentración en las puertas de IOMA central, calle 46 e/ 12 y 13 de La Plata», denunciando:





La falta de prestaciones en toda la provincia

El pago usurero de copagos

El vaciamiento de nuestros aportes

La quita de medicamentos

El atraso en las autorizaciones de operaciones que provocan muertes

La falta de atención en clínicas y hospitales de toda la provincia

El abandono de nuestra obra social que provoca muertes día a día