«Los /as trabajadores /as municipales viven la angustia y dolor de no tener para comer»

Como delegada municipal, Natalia Verón puede ver las dos caras de ATE. Firme, rígido, inflexible a nivel nacional contra el ajuste de Milei por ofertas de recomposición salarial que están abajo de la inflación. En Moreno, lo local, el ajuste también se deja ver, pero la conducción de Walter Cravero orienta el barco a «acompañar la gestión de Mariel Fernández que ejecuta el ajuste», que arrancó en diciembre de 2019 y continúa en 2024. Acepta la oferta cerrada de dos tramos de 15 por ciento para los tres primeros meses del año. El acta lo rubrica:

Desde Alternativa Estatal, corriente opositora en ATE, Natalia Verón caracteriza el presente de los /as trabajadores /as municipales: «Con nuestros sueldos no llegamos al día 10. Hoy los /as compañeros /as municipales. Lo que representa el ajuste es angustia y hambre, que es algo que venimos viviendo en los últimos cuatro años con esta gestión que cuenta con la complicidad de los sindicatos, principalmente de ATE. El aumento que nos dan del 30 por ciento en dos tramos nos permitirá cargar la SUBE, esto significa hambre para el pueblo trabajador y que lo lleva adelante la dueña de la motosierra de Moreno que es Mariel Fernández«: