«Los rostros de los /as niños /as transmiten necesidad y hambre»

La vida de Marcela se rodea de grandes carolas, una cocina que alista la comida posible porque es escaso lo que obtiene para brindar una ayuda humana a quienes llegan al merendero Bichitos de Luz. «En estos días nos cuesta mucho, justo mi marido se quedó sin trabajo y soy el único sostén».

Consigue alimentos secos porque carne o pollo gritan ausente en el menú porque ninguna estructura estatal lo provee. «Cada vez viene más gente, más chicos que buscan la merienda y aveces no tengo para darles. Trato de conseguir algo, pido y pido pero no todos pueden ayudarte. A mí me gusta ayudar, era algo que siempre quería mi mamá, y no lo voy a dejar de hacer»:

Entrevista completa en Desalambrar Tv: