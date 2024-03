Mariel: «A los compañeros /as del Potenciar Trabajo no le vamos a soltar la mano»

Apertura de sesiones ordinarias 2024. El gabinete a la izquierda del centro estratégico del poder. Las bancas ocupadas y la militancia afuera sobre la calle Asconapé siguiendo el discurso de Mariel Fernández que en el arranque agradeció a los concejales /as de Unión por la Patria porque «además de cumplir con esa función también acompañan a las instituciones y a las comunidades», haciendo una especial mención al compromiso que tuvieron durante el tornado. “La verdad que fue muy lindo trabajar cortando árboles, haciendo cursos rápidos para aprender a cortar”, declaró La Capitana.

Inmediatamente dedicó palabras de agradecimiento a los /as trabajadores /as municipales “porque sin su trabajo y compromiso sería muy difícil llevar adelante esta gestión”. En la misma línea reconoció a su gabinete por la velocidad en el trabajo y “por tenerle paciencia”.

En ese primer tramo del discurso de apertura de sesiones del HCD envió un cálido mensaje a la militancia que la miraba por la pantalla ubicada frente al Palacio municipal y algo muy significativo que merece un textual: «Agradecer a las personas que conformaban el Potenciar Trabajo por el compromiso con esta gestión y la situación angustiante que están viviendo, por la incertidumbre, por la modificación del programa, por la baja para muchos de ellos, es una situación que lamento muchísimo. Creo que es algo poco reconocido y la verdad que en Moreno trabajan, se comprometen, acompañando en delegaciones o en organizaciones comunitarias. Quiero contar un dato que es la realidad, la compañera Noemí (Aguilera, concejala) estaba acompañando en la Delegación de Francisco Álvarez y un trabajador sufrió un desmayo y cuando preguntamos supimos que hace dos días que no comía. Bueno ahora se está organizando la comida al mediodía en esa delegación, tanto para los compañeros del Potenciar como para municipales. Quiero decirle a los compañeros del Potenciar Trabajo que nosotros no les vamos a soltar la mano, que los vamos a cuidar, que no se sientan angustiados, porque así como ellos y ellas estuvieron para el pueblo de Moreno, esta Intendenta, este municipio, no les va a soltar la mano».