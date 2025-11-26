Mariel anunció que lanza su campaña en marzo al grito de «Moreno tiene propuesta de gobernadora»



Encuentro en el Club Defensores de Moreno. Las organizaciones, la militancia, funcionarios /as, concurren a la cita que tuvo la oratoria de Mariel Fernández quien recitó, una vez más, que la lista de octubre de Fuerza Patria no generaba atracción, todo un mensaje abierto a la superestructura que la dejó afuera a ELLA de la opción territorial que se barajó desde San José 1111.

Que se entienda mejor, pase de factura a la estrategia de Cristina que descartó las figuras territoriales (como Mariel), para la elección de octubre.



«Ese malestar que sentimos de militar una lista que no nos entusiasma, pero lo hacemos igual porque somos militantes, es un MALESTAR que está en todo el país», expresó sin eufemismos La Capitana de Moreno que, fiel a su estilo, realizó adelantos porque si hay algo que debe contar quien hace política es vender futuro: «Yo estoy segura que cuando empecemos a caminar la Provincia de Buenos nos van a llamar de distintos puntos del país, porque es algo que ya está pasando».



Abrevó en las tareas inmediatas como «seguir sumando más personas», ahondar en la formación política y continuar celebrando la vida porque «nos gusta militar la felicidad del pueblo«, declaró Mariel a los /as presentes invitando a sostener lo que llama la verdadera doctrina peronista: «Es la felicidad del pueblo la doctrina peronista, más humano, más cristiano, esa es la doctrina peronista. Que nadie nos quiera convencer de otra cosa, el peronismo es dignidad para los trabajadores /as, para el movimiento nacional, para el pueblo humilde».



Para redondear, «porque se me está bajando la presión» dijo la Intendenta, propuso a la militancia que «se tome un tiempo de descanso» y arremetió con el anuncio que hizo estallar de júbilo a los /as presentes: «Necesitamos que repongan energía y en marzo lanzamos RECONQUISTA para toda la Provincia de Buenos Aires porque Moreno tiene propuesta de GOBERNADORA. Libertad a los presos políticos, libertad a Cristina», cerró así la mujer que quiere seguir haciendo historia.